La miss picchiata dall'ex: Rosaria Aprea agli arresti domiciliari

Rosaria Aprea, Miss Eleganza 2016, è finita agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagna di Santa Maria Capua Vetere hanno infatti notificato un aggravamento di una misura cautelare. Il 24 dicembre, racconta il Mattino, la giovane avrebbe violato il divieto di avvicinamento nei confronti del suo ex compagno, Pasquale Russo, che stava trascorrendo la giornata a casa del padre. Denunciata per stalking, Aprea non avrebbe potuto avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'uomo, con il quale ha avuto un figlio.

Nel maggio del 2013 Rosaria fu picchiata dall'ex fidanzato, Antonio Caliendo, che con un calcio all’addome le spappolò la milza. Ai domiciliari è finita anche la cugina. Le due ragazze insieme avrebbero aggredito Russo e la sua compagna trasgredendo le prescrizioni sul regime cautelare in atto nei loro confronti.