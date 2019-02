Sessantenne muore in casa: "E' un malore". Un mese dopo si riapre il caso: "Uccisa a coltellate"

I carabinieri di Napoli indaganp sull'uccisione di Rosa Trapani, una pensionata di 67 anni, trovata morta lo scorso 18 gennaio - ma il caso è venuto alla luce solo oggi - nella sua abitazione a pochi passi da piazza Garibaldi, a Napoli. Come riportato da "Il Mattino", la donna sarebbe stata uccisa con due fendenti. I parenti si sarebbero accorti della morte solo due giorni dopo, quando preoccupati per il lungo silenzio decisero di fare visita alla donna, che trovarono riversa sul letto. Sul luogo non ci sarebbero segni di effrazione, dunque qualcuno si sarebbe introdotto nell'appartamento non dalla porta d'ingresso.

In un primo momento si era pensato a un banale malore. Per questo alcuni oggetti ora utili alle indagini sarebbero già stati rimossi dal luogo del delitto.