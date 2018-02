Rosa Di Domenico, la disperazione della madre: "Non so più cosa fare"

"Non so più cosa fare, sono disperata. Sono malata e Rosa mi dava la forza per andare avanti in tutti i momenti. Prima di morire voglio rivedere Rosa. Alì deve lasciarla andare".

Questo il disperato messaggio della madre di Rosa Di Domenico, la 15enne scomparsa da Sant'Antimo nel maggio scorso, affidato alle telecamere del programma Rai "Chi l'ha visto?".

Le immagini tratte dalla pagina Facebook ufficiale "Chi l'ha visto?":