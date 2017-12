Rosa Di Domenico, Chi l'ha visto indaga sul video inviato ai genitori

Non convince il video che Rosa Di Domenico, la quindicenne sparita da Sant'Antimo da maggio, ha inviato la settimana scorsa ai genitori. Nella puntata di 'Chi l'ha visto?' di questa sera, 20 dicembre, la conduttrice Federica Sciarelli tornerà sul caso e analizzerà il video. I dubbi restano sulle parole controverse ("Mi ha regalato anche due conigli"), sulla voce che sembra indugiare, sulle condizioni fisiche. Un medico, nella scorsa puntata, chiamò in diretta per evidenziare quelli che, secondo lui, sono ematomi che Rosa avrebbe cercato di mascherare con il trucco.



Il padre e la madre di Rosa hanno chiesto un aiuto al padre di Qasib, il pakistano residente a Brescia su cui convergono i sospetti. La ragazza si troverebbe con lui ma le indagini non hanno fatto grandi passi in avanti. Ulteriori particolari nella puntata di questa sera.