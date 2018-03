"Dio è grande": su facebook si esulta per il ritrovamento di Rosa Di Domenico

"Ho il cuore che batte forte, come quando sono nati i miei due bambini", scrive una donna su facebook quando la zia di Rosa Di Domenico inoltra la notizia del ritrovamento su uno dei gruppi che da tempo cercano notizie sulla quindicenne di Sant'Antimo scomparsa 9 mesi fa. L'euforia è ai massimi livelli, anche se la zia chiede cautela: "Bisogna ancora verificare la notizia". Intanto il tam tam è partito. "Dio mio, speriamo che sia lei", scrive una donna. "Rivogliamo Rosa a casa, che gioia!", "Ho i brividi", "Grazie Gesù, lo sapevo!". "Vi giuro che ho i brividi. Che meravigliosa notizia", "Ho battuto le mani come una bambina".



Una comunità finalmente felice quella dei cittadini di Sant'Antimo, che si stringe in un lungo abbraccio ai genitori.