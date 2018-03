"Ciao, io sto bene. Siete stati fantastici": il primo messaggio di Rosa Di Domenico

"Ciao sono Rosa, io sto bene e voglio ringraziare tutti voi che in questo periodo di tempo siete stati accanto alla mia famiglia, lasciandola mai da sola e dandogli la forza e il coraggio di andare avanti. Siete delle persone fantastiche. Grazie a tutti voi con il cuore". Questo messaggio, inviato sui social networks dalla zia di Rosa Di Domenico in piena notte, è stato condiviso da centinaia di persone. Erano tantissimi i gruppi che si interessavano della ricerca della quindicenne di Sant'Antimo che ieri, nove mesi dopo, ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia.

Rosa è arrivata ieri all'aeroporto di Capodichino con un volo proveniente da Ankara. E' stata subito portata in una stanza della Polfer dove ad aspettarla c'erano gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e i pm della Procura di Napoli Nord e dell'antiterrorismo. Ha dovuto raccontare tutto quello che è successo dal 27 maggio, giorno della sua scomparsa.

Ritorno a casa

La madre in aeroporto ha anche accusato un leggero l'amore per l'emozione. L'interrogatorio è durato oltre tre ore. In serata Rosa è arrivata a casa a Sant'Antimo, accolta da tantissimi tra amici e familiari. Da ciò che è emerso pare che la ragazza abbia raggiunto a Milano, in treno, Ali' Quasib, 25enne di Brescia, indagato, dopo averlo conosciuto in chat nel 2012. I due avevano fatto perdere le proprie tracce trasferendosi in Grecia e poi in Turchia.