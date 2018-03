Rosa Di Domenico torna a scuola: festa per la 16enne a Sant'Antimo

Rosa Di Domenico è tornata questa mattina a scuola. La 16enne è stata accolta con grande affetto dai suoi compagni e professori del liceo. Per lei anche una torta.

Anche la preside dell'istituto - come riferisce Teleclubitalia - ha riservato un grosso abbraccio alla giovane rimasta lontana da Sant'Antimo per quasi 10 mesi. La ragazza, però, ha evitato di parlare di questo periodo lontano da casa, almeno per oggi.