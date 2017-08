La scomparsa di Rosa Di Domenico: taglia di 10mila euro su Ali Qasib

La decisione è arrivata. I genitori di Rosa Di Domenico hanno messo una taglia di 10mila euro su Ali Qasib, il ragazzo pachistano, residente nel bresciano, che avrebbe sequestrato la 15enne un giorno di fine maggio scorso.

La ragazza di Sant'Antimo sarebbe stata adescata sui social. Ali l'avrebbe poi raggiunta con alcuni connazionali per iniziare un percorso di radicalizzazione che potrebbe essersi concluso con la sua conversione e il trasferimento in una nazione islamica.

In seguito all'interessamento di Chi l'ha visto?, il sindaco di Sant'Antimo si era fatto promotore di un incontro con la comunità islamica del comprensorio per un aiuto nelle ricerche. Ma nulla da fare. I genitori di Rosa, si legge su IlGiornale, hanno deciso dunque di indebitarsi per 10mila euro e offrirli a chi porterà informazioni utili.