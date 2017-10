Rosa Di Domenico, la pista dell'estremismo si fa concreta: indaga l'antiterrorismo

Il caso di Rosa Di Domenico, la 15enne di Sant'Antimo scomparsa dal 24 maggio scorso, è adesso sotto l'esame della sezione antiterrorismo della procura di Napoli. Si tratta della terza indagine che va avanti contemporaneamente sulla vicenda: una è sul suo presunto rapimento da parte di un 28enne pakistano con cui intratteneva una relazione online, una seconda su presunte foto di contenuto pedopornografico cui il 28enne l'aveva costretta, un'ultima appunto su presunti coinvolgimenti terroristici nella vicenda.

Secondo alcuni spunti investigativi, Rosa potrebbe aver intrapreso la via dei foreign fighters, gli arruolati dagli estremisti islamici per le battaglie dell'Isis in Medio Oriente. Pare, secondo indiscrezioni riportate da diversi organi di stampa, che il pakistano attualmente latitante avesse amicizie in ambienti radicalizzati.