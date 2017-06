Rosa, l'appello del padre: "Torna a casa, ti vogliamo bene"

Rosa, 15 anni, è scomparsa da Sant'Antimo da quasi un mese. Del caso continua ad occuparsene "Chi l'ha visto?", che ha ospitato i genitori della ragazzina. Accorato l'appello del padre perché la piccola faccia ritorno a casa.

"Le voglio bene – dice commosso alle telecamere l'uomo – noi tutti le vogliamo bene, specialmente la mamma ed il fratello e tutti i nostri parenti. Non so dove sei non so cosa è successo, so solo che ti vogliamo bene. Dammi un cenno, qualcosa fatti sentire. Non sappiamo nulla, siamo nell’oscurità. Sei ancora una ragazzina, hai potuto sbagliare, ti hanno preso con forza, non lo so e non mi interessa. Mi interessa solo che torni a casa e qualsiasi cosa è successa papà sta sempre qui per aiutarti".

"Se non vuoi farlo per me – prosegue – fallo per mamma. Chiamaci, dai notizie. Puoi stare pure dall’altra parte del mondo, papà ti viene a prendere. Se puoi chiama vieni da noi che ti vogliamo bene. Papà non ti dimenticherà mai".