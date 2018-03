Rosa Di Domenico torna a casa, la zia: "E' come se fosse nata una seconda volta"

"Sono felicissima, non vedo l'ora di poterla abbracciare. Cosa le dirò? Non c'è nulla da dire, solo un abbraccio grande". E' commossa Patrizia, la zia di Rosa Di Domenico rientrata in Italia ieri nel tardo pomeriggio. La 15enne era scomparsa nel maggio 2017 insieme ad Alì Qasib, 28 pachistano indagato per sequestro di persona e sottrazione di minore.

Atterrata a Capodichino con un volo da Istanbul, Rosa è stata ascoltata dal magistrato prima di tuffarsi nell'abbraccio dei suoi familiari.