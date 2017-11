"Vado a riprendere Rosa": svolta nel caso della 15enne scomparsa

Novità sul caso di Rosa Di Domenico, la 15enne di Sant'Antimo scomparsa lo scorso 24 maggio. Il padre di Alì Qasib – il 28enne pachistano che Rosa frequentava, sospettato di esserne il rapitore – ha telefonato ai genitori della ragazza: pare stia per andare a recuperarla e quindi riportarla a casa. La giovanissima potrebbe essere in Germania con Qasib. La telefonata con cui il padre del 28enne avrebbe informato i genitori di Rosa Di Domenico risale a domenica 18 novembre.

Si tratta di una notizia data da Chi l'ha visto?, trasmissione Rai che ha approfonditamente seguito il caso fin dalle sue origini. Proprio davanti alle telecamere del programma Luigi Di Domenico (papà di Rosa) e il padre di Alì Qasib si erano incontrati con la promessa di collaborare nel riportare Rosa a casa.

La pista del rapimento (soltanto presunto) è stata battuta dai genitori fin dal principio. Qasib viveva in provincia di Brescia ed aveva conosciuto Rosa in chat. Ne è nato un rapporto descritto più volte come controverso, fino alla sparizione di entrambi: del 28enne nel novembre 2016, e di Rosa lo scorso maggio. Stando alle parole del padre del 28enne Rosa vorrebbe tornare a casa, soprattutto dopo aver saputo delle difficili condizioni di salute di sua madre.