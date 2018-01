Rosa Di Domenico, la commovente lettera della mamma: "Mi mancano le nostre risate"

È una lettera commovente quella affidata da Rosa Marino, madre della 15enne Rosa Di Domenico scomparsa a maggio da Sant'Antimo, alla zia di Rosa, che l'ha trasmessa attraverso i social network. Nella lettera la madre di Rosa fa riferimento al pakistano Ali Qasib ("quello che ti ha portata via" e che ha reso "tristi" i giorni nella casa di Sant'Antimo). Pubblichiamo la lettera in versione integrale:



"A Rosa. Oggi sono otto lunghi mesi che sei lontana da noi e la nostra vita si è stravolta da quel 24 maggio. Mai e poi mai immaginavo tutto ciò e sono sicura che non avresti mai abbandonato i tuoi affetti. Da quel giorno io, tuo padre e i tuoi fratelli troviamo la forza per andare avanti nell'intento di fare qualcosa per cercarti e portarti a casa. Il cuore mi dice che è qui il posto in cui devi stare, tra le persone che ti amano. Sai che sono timida ma per te sono disposta a tutto anche a costo della mia stessa vita, non mi fermo e non mi fermerò mai, tu sei una parte di me, una parte del mio cuore. Rosa, se riuscirai a ricevere il messaggio voglio ricordarti che noi tutti ti amiamo. È molto triste qui senza di te, e come ben sai i problemi sono fatti per essere affrontati e questo fallo capire, se puoi, a chi ti ha portato via. Prego ogni giorno e mando un bacio in cielo prima di andare a letto con la speranza che tu possa percepirlo. Mi mancano tanto le nostre risate... ti amo, Mamma".