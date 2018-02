"Ti prego torna, non ce la facciamo più": i genitori di Rosa Di Domenico disperati

Da troppo tempo non si hanno notizie di Rosa Di Domenico, la quindicenne scomparsa ad agosto da Sant'Antimo, con ogni probabilità plagiata dall'italo-pakistano Qasib. Nell'ultima apparizione televisiva, a Chi l'ha visto, la madre di Rosa appariva sconfortata riguardo le indagini: "Ci hanno detto di rassegnarci", disse. In questo video i genitori di Rosa si mostrano: "Mi manchi tanto, non ce la faccio più", dice la madre in lacrime. "Io so che ci stai pensando, ti prego fai di tutto per tornare a casa".