"Rosa era in Turchia con Ali Qasib: per noi è la fine di un incubo", in lacrime i genitori

Rosa Di Domenico, la 15enne scomparsa a maggio da Sant'Antimo, era in Turchia. Lo si apprende da Chi l'ha visto: alla redazione della trasmissione Rai hanno parlato i genitori, in lacrime per la bella notizia. "Rosa era in Turchia con Alì Qasib", spiegano i genitori. Dalla Turchia Rosa dovrebbe atterrare a Napoli - Capodichino alle 17:30, si prepara una grande festa a Sant'Antimo, il suo paese.