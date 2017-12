Rosa Di Domenico, la verità della quindicenne: non ama Qasib

Un verbale smentirebbe l'amore tra Rosa Di Domenico, la quindicenne di Sant'Antimo sparita da maggio 2017, e Ali Qasib, il pakistano fortemente sospettato di essere il suo rapitore. Dal messaggio inviato ai genitori e trasmesso da Chi l'ha visto si nota la sofferenza (fisica e mentale) sul volto di Rosa. In passato si sosteneva che tra la ragazzina e Qasib, residente a Brescia, ci fosse un amore nato sui social network. Ma l'ipotesi sembra essere stata smentita da Rosa stessa, in un verbale depositato e reso in parte pubblico da Stylo24. Chiamata a conferire dalle forze dell'ordine prima della sparizione, dopo le tre querele presentate dai genitori, Rosa dice di non amare e non aver mai amato Qasib.



Sulla sparizione indagano le procure di Napoli (antiterrorismo), Napoli Nord e Brescia. Qasib sarebbe stato identificato in Germania scegliendo poi di spostarsi ancora, con Rosa.