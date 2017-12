"Cancellate tutte le denunce": l'assurda richiesta di Rosa Di Domenico

Chi l'ha visto ha trasmesso un frammento inedito del video andato in onda la scorsa settimana, inviato da Rosa Di Domenico ai genitori. Nel breve filmato, prolungamento del video precedente, Rosa dice: "Io voglio che voi cancellate tutte le denunce". Parole che aumentano i terribili sospetti sulla spontaneità del video, e parallelamente insospettiscono i genitori. Rosa sembra parlare perché costretta da Alì Qasib, il pakistano di Brescia che pare averla plagiata e con cui dovrebbe trovarsi.



Da maggio Rosa manca da Sant'Antimo: i genitori dicono di non riconoscere il modo in cui la figlia è truccata nel video. Secondo un medico intervenuto in trasmissione "il trucco nasconderebbe ematomi". Alla richiesta di Rosa Di Domenico sulle denunce i genitori hanno risposto: "Se lascia tornare nostra figlia non lo cerchiamo più".