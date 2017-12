"Ciao, sono Rosa Di Domenico: sto bene!", il video in diretta. Ma potrebbe essere stata picchiata

"Ciao, sono Rosa. Oggi è il 4 novembre e vi invio questo video per dirvi che sto bene". Questo è il contenuto del messaggio arrivato sul telefonino del padre della giovane, un videomessaggio in cui si vede Rosa Di Domenico, la quindicenne scomparsa a maggio da Sant'Antimo con un giovane pakistano. "Sembra dettato", ha detto la conduttrice Federica Sciarelli commentando il video.



Il video continua. Rosa si riferisce a Qasib, il pakistano che l'ha portata via: "Mi tratta sempre bene. Non mi manca nulla: ho i trucchi, le piastre per i capelli, gli orecchini. Ho anche due conigli, che lui mi ha portato per non farmi sentire sola". La cosa è sembrata alquanto strana ai genitori di Rosa. La madre: "A lei non piacciono i conigli, piacciono i cani. Secondo me sta leggendo. E poi mia figlia non si trucca così. Mi sembra che non stia bene". Un medico ha chiamato in diretta: "Fin dall'inizio mi sono reso conto che la ragazza ha degli ematomi sull'arcata sopracciliare, sulle palpebre. Anche le labbra sono gonfie. Per me non è trucco, per me è un pestaggio. Anche lo sguardo è allucinato".