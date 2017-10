Rosa Di Domenico, la chat segreta con Alì tra minacce e ricatti

Importanti novità sul caso di Rosa Di Domenico, la ragazza scomparsa il 24 maggio scorso da Sant'Antimo. I genitori dell'adolescente hanno incontrato – a Brescia – la famiglia di Alì Qasib, il pakistano che è accusato di averla rapita.

Nel servizio mandato in onda ieri sera dalla trasmissione Rai “Chi l'ha visto?”, fin dal principio attentissima sulla vicenda, sono emersi nuovi particolari relativi proprio al giorno della scomparsa della ragazza.

In una chat, Alì Qasib minacciava Rosa: "Secondo me vuoi che ti succeda qualcosa...". Una minaccia, ma anche un ricatto: “Sono pronto a dare tutto a tuo padre, forse non lo vuoi capire”. Non è chiaro a cosa si riferisse il 28enne pakistano. Il sospetto è che si riferisse a fotografie dal contenuto spinto, ma l'intera vicenda resta purtroppo ancora avvolta nel mistero.