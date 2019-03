Rompe la vetrina di un negozio per rubare due bottiglie di vino: arrestato

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Decumani hanno arrestato un 37enne beneventano, con precedenti di polizia, per il reato di furto aggravato.

Su segnalazione della Sala Operativa, le volanti sono intervenute in via Guglielmo Sanfelice per la presenza di un uomo che poco prima aveva infranto la vetrina di un negozio con un sanpietrino.

I poliziotti appena arrivati sul posto hanno bloccato il 37enne, che stava tentando una fuga in piazza Bovio.

Da un controllo, nascosto all’interno del giubbino, è stato rinvenuto un sanpietrino e due bottiglie di vino oggetto del furto.

L’uomo è stato arrestato e verrà giudicato quest'oggi con il rito per direttissima.