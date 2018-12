Rompe il braccialetto elettronico per evadere: scoperto

Ha provato a staccarlo in modo da essere libero di muoversi come voleva. Lui che era detenuto agli arresti domiciliari e non avrebbe potuto lasciare la sua abitazione. È stato scoperto e arrestato un 29enne di Torre Annunziata. A stringergli le manette ai polsi sono stati gli agenti del commissariato oplontino che si sono recati presso la sua abitazione per un controllo e hanno scoperto che aveva danneggiato il braccialetto elettronico e si era allontanato.

Così hanno cominciato a cercarlo all'interno del parco Penniniello scoprendo che si nascondeva all'interno di un fabbricato del rione. Lo hanno arrestato e portato in commissariato in attesa del giudizio con rito direttissimo.