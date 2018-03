"Romeo e Giulietta" a Casoria: spacciano dal balcone di casa col 'paniere'

I carabinieri della compagnia di Casoria hanno dato esecuzione a misure cautelari personali nei confronti di tre uomini e due donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni, tutti legati da vincoli di parentela e dallo spaccio di decine e decine di dosi di hashish. Le indagini avviate dai carabinieri a settembre hanno scoperto che gli arrestati spacciavano la droga direttamente dall’abitazione dei 2 coniugi dove gli acquirenti si recavano previ contatti telefonici per acquistare dosi al prezzo di 5 euro ciascuna. La particolarità dell’attività illecita, da cui l’indagine prende il nome, sta nel fatto che i pusher, prima di cedere le “stecchette”, si affacciavano dal balcone per accertarsi personalmente che giù ci fosse proprio chi li aveva precedentemente contattati.

Per i coniugi conviventi nella casa-base per lo spaccio il Gip di Napoli Nord ha disposto gli arresti ai domiciliari, per i loro complici l’obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza.