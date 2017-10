Rom a rischio sgombero protestano davanti al Comune. Zanotelli: "Il sindaco trovi una soluzione"

La notizia era attesa da tempo, adesso è ufficiale. I rom insediati da alcuni mesi nell'area abbandonata dell'ex mercato ortofrutticolo, a Gianturco, saranno sgombrati il 9 novembre prossimo. Si ripresenta sul tavolo del Comune di Napoli, una questione umanitaria che riguarda oltre duecento persone, di cui 65 bambini. Da quattro giorni, la comunità rom, appoggiata da padre Alex Zanotelli e dagli ativisti del centro sociale Officina 99, manifesta davanti a Palazzo San Giacomo per chiedere una sistemazione alternativa o una proroga che conseta loro di trovare una soluzione al problema.

Tra di loro, molti vivono a Napoli da oltre 20 anni, anche diverse persone con malattie gravi. Per Zanotelli: "Se questa è la città dell'accoglienza è il momento di dimostrarlo. Le non risposte del Comune sono allucinanti. Non ci dicano che non ci sono posti, perché è una bugia inaccettabile".