Fermata banda di ladri d'appartamento a Roma: provenivano da un campo rom napoletano

Sgominata la banda di ladri che da un campo rom, nel napoletano, andava in trasferta fino nella capitale, per razziare lussuose abitazioni con l'utilizzo improprio di auto con sirena bitonale in dotazione alle forze dell'ordine. Il personale della Squadra Mobile di Caserta, con l'ausilio di personale della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha eseguito a Roma, il fermo di indiziato di delitto per furto aggravato in abitazione, commesso a Palestrina, località Carchitti, a carico di un 48enne, un 21enne e un 32enne. I tre sono stati denunciati per possesso di arnesi atti allo scasso, ricettazione di targhe di autovettura risultate compendio di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Invece denunciati a piede libero per ricettazione anche un 32enne e un 26enne, quest'ultimo poi tratto in arresto perché destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso lo scorso anno dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - Ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di tre anni e sette mesi di reclusione. Tutti e cinque i soggetti di etnia rom, lo scorso 13 settembre sono stati individuati dai poliziotti per aver commesso un furto a Palestrina. Rintracciata la loro autovettura segnalata da alcuni residenti gli agenti hanno proceduto al controllo degli occupanti del veicolo, un'Audi bianca A/4, con successiva perquisizione dell'abitazione a loro in uso da qualche mese alla Borghesiana.

Nel domicilio sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, di oggetti preziosi per un valore di circa 30mila euro e 2.400 euro in contanti, risultati compendio del furto avvenuto poco prima nell'abitazione a Palestrina. Importante è stata anche la testimonianza di una vicina di casa della vittima del furto che aveva segnalato alla polizia proprio il modello dell'auto dei ladri. Nella disponibilità dei malfattori, tutti residenti in un campo nomadi del napoletano, oltre all'Audi A/4 di colore bianco, con apposte targhe rubate, è stata rinvenuta, all'interno del cortile dell'abitazione a loro in uso, una BMW serie uno di colore blu, la quale da accertamenti era stata utilizzata per perpetrare furti in appartamento con utilizzo improprio di sirena bitonale in dotazione alle forze dell'ordine. Entrambe le autovetture sono state sequestrate. Nel corso della perquisizione domiciliare inoltre è stata ritrovata una pistola giocattolo, probabilmente anch'essa provento di furto, che è stata sottoposta a sequestro. Sabato per i tre fermi è stata disposta la convalida e in carcere rimane anche il quarto della banda già ricercato per gli stessi reati.