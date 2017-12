"I concerti sono per tutti, quindi il nostro Capodano sarà anche per i rom" Luigi de Magistris affronta l'emergenza legata alle popolazioni nomadi dell'area Nord di Napoli. "La Caserma Boscariello ci è stata data in ritardo, quindi nei primi giorni del 2018 troveremo una sistemazione alternativa rispetto a ciò che si era protettato".