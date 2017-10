Rom, Vele e Stadio San Paolo: la giornata romana del sindaco de Magistris

Una "intensa e proficua giornata romana": così è stato definito il viaggio istituzionale del sindaco Luigi de Magistris, recatosi ieri nella Capitale, accompagnato dal Capo di gabinetto Auricchio, per incontrare esponenti del Governo Gentiloni. Molti i temi sul tavolo, affrontati di volta in volta con il Ministero competente.

"Sui temi dell'immigrazione", dichiara de Magistris, "abbiamo incontrato i vertici del Viminale e poi il Ministro dell'interno Marco Minniti, con cui ho discusso della sicurezza in città riscontrando ottima sinergia istituzionale". Nel frattempo il Capo di Gabinetto dialogava con il Ministero della Difesa sulla questione rom di Cupa Perillo, che tra qualche giorno dovrebbero essere trasferiti nella Caserma Boscariello di Miano: "Tutto procede secondo le previsioni", rivela l'ufficio stampa del sindaco.

Altra questione sul tavolo: lo stadio San Paolo. De Magistris ha parlato (anche del Collana) con il Presidente del CONI Malagò, per programmare gli obiettivi da raggiungere in vista delle Universiadi del 2019. In chiusura di giornata "proficuo incontro" con il Ministro per la Coesione De Vincenti: "Abbiamo parlato del Patto per Napoli ed assieme abbiamo registrato il livello positivo dello stato dei lavori sia per quanto riguarda le progettazioni che per i lavori già avviati. Quindi un crono programma rispettato da Scampia alla Metropolitana e a tutti gli altri progetti“, ha concluso de Magistris.