Cinquantamila euro ai rom per lasciare l'Auditorium di Scampia: è polemica

Polemiche sul contributo di 50mila euro, 5 per ogni nucleo familiare, stanziato dal Comune di Napoli per le famiglie rom del campo di via Cupa Perillo incendiato lo scorso 27 agosto. Alcuni nomadi dopo lo stanziamento hanno già lasciato l'Auditorium di Scampia in cui si trovavano provvisoriamente. L'accordo prevede inoltre che non vengano occupati ulteriori edifici comunali. Sono 13 le famiglie destinatarie dei fondi, per 47 persone in tutto.

Quattro famiglie non sono però in possesso, al momento, dei requisiti per accedere al finanziamento e il Comune è al lavoro per risolvere il problema. In totale, sono 20 le persone rimaste ancora nella struttura a Scampia. “Ci hanno detto di andare via subito – lamenta una famiglia rom in un video pubblicato sui social – e dove andremo ad abitare ancora non lo sappiamo”. In realtà è stato loro prospettato il centro d'accoglienza ex scuola Deledda a Soccavo, me è un muro contro muro a causa del fatto che sarebbe una zona – secondo l'associazione Abitare Cupa Perillo, dalla parte dei nomadi – del tutto decontestualizzata da quella in cui hanno fin qui vissuto.