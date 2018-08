Capo di una banda di rapina-rolex in manette

Ieri sera gli agenti Squadra Mobile, Sezione Antirapina, hanno arrestato un 26enne rapinatore di orologi di pregio residente nei Quartieri Spagnoli. I poliziotti lo hanno scovato a Minturno in provincia di Latina, in località Scauri, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi. Secondo gli investigatori era a capo di un’organizzazione criminale specializzata nelle rapine di orologi di valore consumate in Costa Azzurra tra agosto 2017 e aprile 2018.

In particolare durante le indagini è emerso che il 26enne stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la propria famiglia in provincia di Latina. Dopo ore di pedinamento durante le quali tre agenti, mimetizzandosi tra i bagnati, hanno dapprima individuato la moglie, all’interno di uno stabilimento balneare, e, in tarda serata, hanno individuato e bloccato il rapinatore, mentre rientrava nel suo appartamento. Incontrava la moglie solo di sera, all’interno dell’appartamento, trascorrendo la giornata in un lido diverso rispetto a quello dei familiari sperando così di non essere beccato.