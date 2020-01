Rogo tossico a Giugliano: fumo nero visibile per chilometri

È divampato un incendio, di grandi proporzioni, nei pressi della Circumvallazione esterna, tra Giugliano e Qualiano, in un’area appartenente ad un ex campo Rom, colma di rifiuti. I fumi, neri e densi, per la presenza di materie plastiche, sono visibili a chilometri di distanza. “Questa zona è abbandonata a se stessa e situazioni di questo tipo, purtroppo, stanno diventando una normalità. I fumi si vedono a chilometri di distanza. Questi sono i roghi che avvelenano la nostra terra e contro cui ci battiamo” hanno commentato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride di Giugliano in Campania, Giuseppe D’Alterio.