Rogo a Poggioreale manda in tilt il traffico

Un rogo, probabilmente di pneumatici, ha mandato in tilt il traffico nella zona di Poggioreale. Il forte fumo nero che si è alzato nella zona ha costretto gli automobilisti a rallentare la propria marcia o a cambiare completamente strada per il traffico che si era creato. Inoltre, il danno più grave è stato provocato agli abitanti della zona che hanno dovuto respirare per l'ennesima volta l'aria infestata da un rogo tossico.

A sottolinearlo sono i Verdi che con Francesco Emilio Borrelli contestano anche i toni soddisfatti del ministro Galletti sulla situazione nella “Terra dei fuochi”. «Vedendo le immagini dell’ennesimo incendio sembrano fuori luogo le parole entusiaste del ministro Galletti che, proprio oggi, parlava di successo del contrasto ai roghi nella Terra dei fuochi. È necessario non abbassare la guardia e soprattutto continuare a insistere sulla videosorveglianza e chiedere maggiore collaborazione ai cittadini perché controllare tutto il territorio con le forze dell’ordine o le telecamere è davvero impossibile» ha commentato Borrelli.