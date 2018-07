Rogo di Caivano: la verità dalle telecamere

Sono le immagini della videosorveglianza a dare un primo decisivo contributo alle indagini sul rogo nell’azienda di Caivano. Le telecamere avrebbero ripreso alcune persone – si notano delle sagome - che si stavano aggirando nei pressi del piazzale dove le balle avrebbero da lì a poco preso fuoco. Da chiarire poi un altro avvistamento: la presenza di quattro uomini all’esterno della struttura notati mentre si allontanavano a fiamme già alte.

Secondo indiscrezioni questi sarebbero stati fermati dalle guardie ambientali di Caivano e avrebbero riferito in quella circostanza che si trovavano lì semplicemente per scattare delle foto. Sono tanti, quindi, gli elementi sui quali le indagini dovranno fare piena luce. Intanto si attendono le risultanze del monitoraggio dell’Arpac. Per queste bisognerà attendere qualche giorno dal momento che, per avere un quadro completo, le analisi vanno lette ad incendio completamente domato e in assenza di vento. L’Arpac monitora l’inquinamento con le centraline già presenti e procederà all’analisi delle diossine, per le quali occorrono cinque giorni