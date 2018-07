Qualiano, i rifiuti erano pronti per essere bruciati: il sindaco interviene d'urgenza

Grazie alla segnalazione di un cittadino - attraverso la pagina Facebook del sindaco Raffaele de Leonardis - è stata individuata a Qualiano un'area che collega via Falcone con via Palumbo dove erano stati abbandonati rifiuti pronti ad essere dati alle fiamme. Vicino al cumulo era addirittura depositata una latta con del combustibile. Sempre in via Palumbo, nei pressi di un noto hotel, invece, erano stati abbandonati grosse quantità di rifiuti ingombranti. Gli operai della Multiservizi, inoltre, sono intervenuti sulla strada che costeggia il campo rom dove erano stati abbandonati rifiuti solido urbani di provenienza domestica. L’area è stata completamente ripulita anche con l’aiuto di mezzi straordinari. I rifiuti, come di frequente è accaduto in quell’area, vengono spesso dati alle fiamme creando roghi tossici che avvelenano l’aria di tutti i residenti dei comuni limitrofi.

"La battaglia contro i roghi tossici e lo sversamento illegale di rifiuti è una nostra priorità", dichiara il sindaco, Raffaele de Leonardis, "stavolta siamo arrivati prima e abbiamo evitato diversi roghi. Stiamo lavorando anche sulla prevenzione e a tal proposito a breve collauderemo altre telecamere già installate in diverse zone che si aggiungeranno a quelle già esistenti e che ci permetteranno di individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti".