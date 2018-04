Rifiuti, il ritorno di cumuli e roghi. Intanto parte la prima nave diretta in Spagna

Mentre ripartono le navi per trasportare all'estero i rifiuti, continua l'emergenza soprattutto nella periferia cittadina e nell'hinterland. Particolarmente significativo un episodio verificatosi in via del Collettore a Pianura, dove un imponente cumulo di rifiuti è stato la scorsa notte dato alle fiamme. Immagini che fanno tornare alla mente la crisi degli anni scorsi, quando peraltro proprio Pianura divenne suo malgrado uno dei simboli più evidenti di una situazione a tratti drammatica.

Il problema della frazione secca

Sono 2800 le tonnellate di indifferenziata caricate sull'imbarcazione che tra oggi e domani partirà verso la Spagna. Un'altra nave – secondo quanto stabilito da Sapna – dovrebbe partire la settimana prossima con a bordo la stessa frazione di rifiuti. Alcune decine di migliaia di tonnellate saranno conferite invece a Herambiente, società di Ravenna, e si stanno valutando trasporti in Germania.

A monte di quanto sta accadendo, la manutenzione programmata (fino al prossimo 5 maggio) di una delle linee del termovalorizzatore di Acerra, che sta facendo accumulare rifiuti negli impianti di tritovagliatura di Giugliano, Tufino e Caivano.

Umido, gare deserte: si valutano altre soluzioni

L'umido, anch'esso ammassato negli impianti di tritovagliatura, si sta accumulando invece perché le gare bandite per affidarne il trasporto sono andate deserte. Diverse le soluzioni al vaglio della Regione Campania al momento. Intanto a Napoli è stato aperto il sito di stoccaggio temporaneo di via Nuove Brecce per 60 giorni, con il vicesindaco Raffaele Del Giudice che insiste perché si acceleri nella realizzazione dei siti di compostaggio.