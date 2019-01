Roghi di rifiuti, scende in campo la polizia municipale: l'accordo in prefettura

L'appuntamento è per domani, martedì 22 gennaio, in prefettura. I sindaci dei comuni di Napoli e di Arzano, Casandrino, Cercola, Melito, Mugnano, Portici, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla, nonché i commissari straordinari di Casoria e Casavatore, siglieranno l'accordo antiroghi.

Il documento prevede l'esercizio congiunto dei servizi di polizia locale a contrasto del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti.

A promuovere il documento è stato l’incaricato per il contrasto dei roghi sulla scia dell’accordo tra la polizia metropolitana e provinciale di Caserta, sottoscritto il 3 maggio scorso.

L'iniziativa contribuirà – spiega la prefettura in una nota – "all’attuazione delle modalità operative di contrasto, basate su azioni coordinate di controllo del territorio – proposte dalla sezione operativa della cabina di regia, istituita in base al patto per la ‘Terra dei fuochi’ – alle quali sono chiamate a concorrere, con l’esercito e le altre forze dell’ordine, anche le polizie locali".