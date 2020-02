Roghi nel campo rom all'esterno della scuola: studenti lasciano le aule

Ieri mattina, nella zona circostante all'istituto tecnico industriale Galileo Ferraris, occupata da un insediamento rom, sono ricominciati i roghi costringendo i ragazzi dell'istituto ad abbandonare le classi a causa dell'odore insopportabil. Gli studenti si sono recati presso la Municipalità di Scampìa per protestare contro questa situazione.

“Dopo l'incontro, l'assessore Del Giudice, ci ha detto che entro domani avremo una risposta su ciò che faranno, nonostante quest'occupazione duri da ben 35 anni e vi siano già due ordini di sgombero (il più recente è di due anni fa). Noi non abbiamo intenzione di diffondere un messaggio razzista, ma solo di poter avere le reali condizioni e possibilità per poter andare a scuola e non rischiare la vita per un intossicazione (cosa che è già accaduta ad un nostro compagno che ieri, per via dei fumi è stato portato in ospedale ricevendo due anti-intossicanti) hanno commentato gli studenti.