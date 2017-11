Esce di casa di notte e scompare nel nulla: non si hanno più notizie di Roberto

Da una settimana non si hanno più notizie di Roberto Zannetti, 43enne di San Giorgio a Cremano. L'uomo viveva a casa con la madre. Nella notte tra il 4 e il 5 novembre si sono perse le sue tracce, intorno all'1.15 è uscito di casa e non vi ha fatto più ritorno. Il suo telefonino e i suoi documenti sono rimasti a casa, non li ha portati con sè.

L'uomo stava attraversando un periodo di difficoltà, quando è scomparso. E' alto 1,77 cm, è calvo e ha un tatuaggio raffigurante un cobra sul braccio.