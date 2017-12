Saviano: "Stese? Anche de Magistris le ha sottovalutate"

Roberto Saviano torna a Napoli per presentare il suo ultimo libro, "Bacio feroce", e lo fa alla Feltrinelli di piazza dei Martiri. Per l'autore di Gomorra è l'occasione di lanciare una stoccata alle istituzioni cittadine, de Magistris in primis. A una domanda sul ritorno delle stese di camorra in città, Saviano risponde ai nostri microfoni: "All'inizio si ignorava il problema, anche de Magistris disse che le paranze di bambini non esistevano. Poi, si è dovuto ricredere. Ciò che credo è che il problema sia stato sottovalutato e si è ritenuto, sbagliando, di poterlo risolvere con l'intervento militare".