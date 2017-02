L'annuncio di Saviano su Facebook: "Presto incontrerò i ragazzi delle scuole"

"Ricevo moltissime sollecitazioni ad andare nelle scuole, non potendo nell'immediato accettare tutti gli inviti, sto organizzando un calendario di incontri più serrato per questa primavera e per il prossimo autunno/inverno. Per organizzarmi al meglio ho aperto una casella di posta elettronica robertosaviano.scuole@gmail.com che sarà a vostra disposizione. Intanto di volta in volta, nel corso dei prossimi mesi, comunicherò la mia presenza nelle scuole di diverse città italiane". Così lo scrittore Roberto Saviano, in un post su Facebook, ha annunciato la sua intenzione di incontrare gli studenti nelle scuole in giro per l'Italia.

"Lo scopo degli incontri - ha aggiunto l'autore di "Gomorra" - sarà raccontare, dalla mia prospettiva, come il Paese è mutato e come, contemporaneamente, è cambiato il volto delle organizzazioni criminali. Mi farebbe piacere che studentesse e studenti potessero sentirsi coinvolti e partecipare con domande e attraverso la condivisione dei propri percorsi personali agli incontri dei prossimi mesi. E ci tengo a sottolineare, per evitare equivoci, che agli incontri con le scuole ho sempre partecipato (e continuerò a farlo) a titolo gratuito, e che non esistono limiti alla possibilità di accedere ai luoghi in cui si terranno. Se non, ovviamente, limiti fisici legati alla loro capienza".