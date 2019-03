Roberto non ce l'ha fatta: morto il 17enne vittima di un incidente in scooter

Roberto Palma non ce l'ha fatta. Il 17enne, vittima di un incidente stradale in scooter in via Epomeo a metà febbraio, è deceduto in ospedale a Napoli dopo aver lottato per circa un mese tra la vita e la morte.

Grande commozione per la scomparsa del giovane, da tutti descritto come un ragazzo buono e sempre sorridente. Tanti i messaggi e i ricordi sui social di parenti ed amici.

A commuovere di più sono state, però, le parole della madre Daniela, una donna dalla forza e dall'umanità straordinaria: "Roberto è nella schiera degli angeli e finalmente è felice. Gli angeli non vogliono lacrime, ma sorrisi...".

Proprio i genitori del 17enne hanno voluto un ultimo gesto d'amore, decidendo di donare gli organi di Roberto, affinchè il suo sorriso possa continuare a vivere per sempre.