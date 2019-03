Stupro Circum, Fico: "Bene i tre arresti ma dobbiamo arrivare prima"

"Terribile". È così che Roberto Fico, presidente della Camera, ha definito lo stupro subito di una 24enne nell'ascensore della Circumvesuviana di San Giorgio. Alla vittima, ha aggiunto il pentastellato, "va tutta la mia vicinanza".

Il presidente della Camera, oggi in città al Circolo Posillipo ha anche spiegato che "noi" (lo Stato, ndR) "dobbiamo arrivare molto prima". "Sono stati arrestati i responsabili, ma dobbiamo riuscire a formare queste persone, educare, a tenere le scuole aperte, a fare centri di formazione e di aggregazione".

Per Fico bisogna puntare anche sullo sport: "Ci vorrebbe davvero un campetto di basket, tennis, ginnastica in ogni quartiere e in ogni chilometro della città. Se lo Stato deve decidere da che parte stare, io andrei solo in questa direzione".