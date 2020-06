Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria: addio al noto designer Roberto Faraone Mennella

Grave lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana. Si è spento, all'età di 48 anni, Roberto Faraone Mennella, designer e orafo di fama mondiale.

Il noto imprenditore, originario di Torre del Greco, viveva da anni negli Stati Uniti. Roberto, insieme al socio ed amico Amedeo Scognamiglio, ha creato pezzi iconici per film e star di Hollywood.

Tantissimi i messaggi di ricordo ed apprezzamento della sua arte, pubblicati da amici e colleghi sui social nelle ultime ore.

Tra questi anche quelli della pagina ufficiale del canale televisivo Qvc: "Siamo vicini alla famiglia, ad Amedeo e agli amici per la prematura scomparsa di Roberto Faraone Mennella. Lo ricordiamo come un grande amico, professionista, designer di immenso valore, innovatore, affidabile, sempre disponibile a condividere la sua arte, il suo pensiero positivo e l’amore per la bellezza".