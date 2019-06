Rivolta in carcere, il consigliere Borrelli: "Era solo un'occlusione intestinale"

Sopralluogo al carcere di Poggioreale del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli dopo la protesta per le condizioni di salute di un detenuto: “Si trattava di una semplice occlusione intestinale da codice verde ma strumentalmente hanno vandalizzato suppellettili e quadri elettrici, provocando circa 50mila euro di danni. Sarebbe giusto che li ripagassero di tasca loro. Il padiglione Salerno però va ristrutturato”, spiega Borrelli.

“Riteniamo gravi e ingiustificabili le vandalizzazioni e gli atti di teppismo messi in atto da circa 220 detenuti del carcere di Poggioreale che, nella giornata di domenica, hanno distrutto suppellettili, bagni, estintori e quadri elettrici del padiglione Salerno, in particolare hanno devastato anche le aree della polizia penitenziaria causando circa 50mila euro di danni. Il motivo della protesta era assolutamente strumentale: lamentavano le mancate cure ad un detenuto che, trasportato poi all’ospedale Cardarelli, è stato classificato come un codice verde con la diagnosi di una occlusione intestinale causata probabilmente da cattiva alimentazione. Ho verificato personalmente le condizioni di salute di questo detenuto e sono buone anche se per precauzione resta sotto osservazione. Sarebbe giusto che i protagonisti di questo atto di inciviltà delinquenziale ripagassero di tasca loro i danni causati”, conclude il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.