Riunione condominiale finisce in rissa: cinque arresti

I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno arrestato per rissa, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, cinque persone, una donna e quattro uomini. La violenta rissa è scoppiata a corso Europa, durante una banale lite condominiale e per motivi legati all’uso delle aree comuni dello stabile. Intervenuti, i militari hanno bloccato e arrestato i cinque, riportando nella colluttazione anche lievi contusioni. Gli arrestati, tutti sottoposti ai domiciliari, sono in attesa di giudizio.