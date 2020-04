Polizia Municipale ritrova minore autistico nel cuore di Napoli

Nella serata di domenica agenti motociclisti della Polizia Municipale di Napoli sono stati allertati dalla Centrale Operativa per una segnalazione di una madre disperata per l’allontanamento di un minore affetto da autismo, che si era sottratto alla sorveglianza dei familiari mentre percorrevano Via Palizzi, all’altezza del Corso Vittorio Emanuele.

Gli agenti sono riusciti ad intercettare il giovane in Via Nardones, riuscendo a tranquillizzare il ragazzo ed accompagnando per mano a piedi fino a Piazza Trieste e Trento, dove hanno atteso l'arrivo della madre, che era stata immediatamente avvertita.

“Non è il primo caso in cui la sensibilità delle donne e degli uomini del Corpo della Polizia Locale si manifesta nei confronti dei nostri concittadini più deboli – ha detto il Comandante del Corpo Ciro Esposito - . La foto che ho ricevuto pochi minuti dopo che la vicenda si era positivamente chiusa, mi ha profondamente emozionato e testimonia come, sempre di più, la Polizia Locale è e vuole essere accanto e di sostegno alla nostra collettività”.