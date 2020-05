Ritrovato 50enne scomparso dalla provincia di Napoli: era stato investito da un'auto pirata

E' stato ritrovato il 50enne scomparso dalla provincia di Napoli il 27 aprile scorso.

L'uomo - come riferisce Chi l'ha visto? - era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato investito. Sono in corso indagini per individuare il pirata della strada.

I familiari avevano lanciato nei giorni scorsi un appello per lui proprio attraverso la nota trasmissione televisiva della Rai.

