Dipendente Anm scompare da Posillipo: ritrovato nel basso Lazio

Un sessantenne napoletano, Claudio Orefice, è scomparso ieri dal quartiere di Posillipo. L'uomo, un dipendente Anm, ha abbandonato l'auto in via Petrarca, con molti effetti personali all'interno. L'appello è stato condiviso in poche ore da centinaia di persone e ha sortito l'effetto desiderato: a quanto pare l'uomo si trovava in una struttura ospedaliera del basso Lazio. Un medico della struttura, vedendo la foto sui social, avrebbe contattato i familiari rassicurandoli.

Le condizioni del sessantenne sarebbero comunque rassicuranti. I familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e raggiungere l'uomo.