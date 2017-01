Quartieri Spagnoli, ritrovato l'albero rubato in Galleria Umberto

“L’Albero dei Desideri”, rubato dalla Galleria Umberto I nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, è stato ritrovato stamane dai Carabinieri della Compagnia Centro in uno stabile comunale in fase di ristrutturazione di via San Matteo, ai Quartieri Spagnoli, a non molta distanza dal luogo del furto.

Era nascosto in un vano a piano terra, dal quale si accede tramite una sorta di finestra bassa sul piano stradale. Qualcuno lo aveva spinto dentro a forza e giaceva li, verosimilmente in attesa della notte del 17 gennaio, quando sarebbe stato dato alle fiamme in occasione dei festeggiamenti per Sant’Antonio Abate.

Subito dopo il rinvenimento, i militari dell’Arma hanno ispezionato tutti i piani dello stabile rinvenendo ben 63 alberi di varia grandezza, accatastati in varie stanze e a vari piani dell’edificio in attesa del falò.