Ritrovata la 14enne scomparsa a Torre Annunziata

È stata ritrovata a Roma, Carmela Bevilacqua, la 14enne scomparsa ieri mattina da Torre Annunziata. A dare la notizia è stata lo zio Ciro con un breve messaggio su Facebook. “Grazie a dio l'abbiamo ritrovata. Vi ringrazio di cuore, siete stati in tanti, in un giorno ha fatto il giro del mondo. Vi voglio bene”. La ragazzina è stata ritrovata nella capitale dopo che era stato rintracciato il segnale del suo cellulare in una cella della zona della stazione Termini di Roma. Dopo un paio d'ore è stata rintracciata anche la giovanissima.

La scomparsa

La 14enne era sparita da Torre Annunziata dopo essere uscita ieri mattina dalla propria abitazione. Ai genitori aveva detto di voler andare in un centro commerciale ma poi non aveva più fatto ritorno a casa. Immediatamente i genitori si sono allarmati e hanno fatto partire un appello su Facebook con una descrizione della ragazza. Successivamente si sono rivolti ai carabinieri che hanno dato il via alle ricerche e grazie agli accertamenti tecnici sono riusciti a risalire alla posizione della ragazza in pochissimo tempo. Ad allarmare i genitori era stato anche un messaggio strano inviato dalla ragazzina. Non è ancora chiaro che intenzione avesse e se con lei ci fosse qualcun altro. Le indagini continueranno a opera dei militari oplontini mentre i genitori al momento sono andati a Roma per riportare la piccola in città.