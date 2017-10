Ritrovata la Bernadette della chiesa San Vincenzo Ferrari

Era stata rubata dalla chiesa San Vincenzo Ferrari a Nola insieme ad alcuni vasi per i fiori dal sagrato della chiesa, la notte dello scorso 18 ottobre. I carabinieri l'hanno ritrovata in vendita al mercatino di Pomigliano. Torna nella chiesa di via Polvica la Bernadette in gesso di 50 cm rubata mercoledì notte e di cui era stata denunciata immediatamente la scomparsa dal prete della parrocchia.

Insieme alla statua sono stati ritrovati anche i vasi di marmo di 20 cm l'uno. Il tutto sulle bancarelle del mercato rionale di via Mazzini. A venderli era un 46enne di Scisciano già noto alle forze dell'ordine per reati simili. L'uomo è stato denunciato per ricettazione mentre sia la statuina che i vasi sono stati restituiti alla parrocchia.