Ritrovata la 16enne scomparsa da Portici

Ha avuto un lieto fine la vicenda della 16enne scomparsa a Portici: è stata ritrovata ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato di Orvieto. La giovane aveva gettato nella disperazione i genitori perché si era allontanata improvvisamente da casa. Giovedì mattina, non avendo notizie dalla sera precedente, i genitori ne avevano denunciato la scomparsa.

Sono state ore di ansia e angoscia per i familiari, ma fortunatamente si è risolto tutto per il meglio. La giovane, a quanto si apprende, si era allontanata volontariamente da casa ed è stata ritrovata in provincia di Terni in compagnia del fidanzatino. La Polstrada di Orvieto ha rintracciato l’auto sulla quale viaggiava insieme al giovane.